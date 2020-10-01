ВЦИОМ: Элле Памфиловой доверяет чуть больше половины россиян

https://static.news.ru/photo/56e8a97c-03f0-11eb-b1aa-fa163e074e61_660.jpg Элла Памфилова Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Председателю Центральной избирательной комиссии РФ Элле Памфиловой доверяет чуть больше половины россиян — 52%. Об этом заявил гендиректор ВЦИОМа Валерий Фёдоров.

При этом, по мнению подавляющего большинства респондентов, ЦИК справляется с решением большинства своих задач. А именно: информирует россиян о самих выборах (86% считают, что выполняет хорошо,11% — плохо), сообщает о дате проведения голосования (81% против 8%), рассказывает о возможных способах голосования (86% против 10%) и уведомляет об организации выборов, о местах расположения участков (80% против 16%).

Помимо этого выяснилось, что не все граждане знают о существовании ЦИК. 16% респондентов заявили, что впервые услышали о такой организации.

Ранее сообщалось, что Элла Памфилова уволила сотрудника Михаила Попова, создавшего капчу на сайте ЦИК. Этот инцидент произошёл после единого дня голосования. Тогда многие граждане возмутились тем, что на сайте ЦИК появилось множество проверок пользователей, в том числе — проверочные коды. Сам Попов заявлял, что это необходимо для защиты сайта от атак, писал NEWS.ru.