https://static.news.ru/photo/29b51160-700d-11ea-8721-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Запланированные на апрель и май выборы в российских регионах необходимо перенести в связи со сложной эпидемиологической ситуацией. Об этом заявила глава Центризбиркома Элла Памфилова.

Понятно, что в той ситуации, которую сейчас мы имеем <...>, ни о каких выборах любого уровня речь идти не может в принципе, — цитирует её РИА Новости.

Глава ЦИК добавила, что даже в случае кардинального улучшения ситуации в мае провести выборы нереально, поскольку регионы не успеют к ним подготовиться.

Памфилова отметила, что необходимо разработать правовую базу по переносу выборов. По её словам, ЦИК уже подготовила соответствующие рекомендации.

Ранее стало известно о переносе даты голосования по поправкам в Конституцию России. Как писал NEWS.ru, новая дата плебисцита пока не определена. При этом в ЦИК заверили, что её не будут совмещать с единым днём голосования в сентябре.

Согласно последним данным, в России общее число заражённых составляет 1036 человек. За последние сутки выявили 196 случаев, из которых 157 — в Москве. Количество выздоровевших возросло до 45 человек. Умерли три человека. В мире заразились более 538 тысяч. Жертвами болезни стали 24,2 тысячи человек, выздоровели свыше 124 тысяч.