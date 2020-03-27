https://static.news.ru/photo/72db013c-7009-11ea-927b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Зыков Кирилл/Агентство «Москва»

Всероссийское голосование по поправкам в Конституцию не станут совмещать с единым днём голосования в сентябре. Об этом заявила председатель Центризбиркома Элла Памфилова.

По её словам, «никакого совмещения в принципе быть не может, поскольку это разные по характеру кампании».

Она также сообщила, что из-за переноса даты не будет начато и досрочное волеизъявление по поправкам, передаёт ТАСС. Приём заявлений на голосование по месту пребывания также прекращён, при этом ранее поданные документы будут аннулированы.

Новая дата плебисцита будет определена после того, как нормализуется эпидемиологическая ситуация, уточнила Памфилова.

Ранее, как писал NEWS.ru, председатель ЦИК заверила, что несмотря на меняющиеся реалии, подготовка продолжится.