Всероссийское голосование по поправкам в Конституцию не станут совмещать с единым днём голосования в сентябре. Об этом заявила председатель Центризбиркома Элла Памфилова.
По её словам, «никакого совмещения в принципе быть не может, поскольку это разные по характеру кампании».
Она также сообщила, что из-за переноса даты не будет начато и досрочное волеизъявление по поправкам,
Новая дата плебисцита будет определена после того, как нормализуется эпидемиологическая ситуация, уточнила Памфилова.
Ранее, как писал NEWS.ru, председатель ЦИК заверила, что несмотря на меняющиеся реалии, подготовка продолжится.
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