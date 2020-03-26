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Подготовка к голосованию по поправкам в Конституцию РФ продолжится, сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова.

По её словам, сроки мероприятия будут определены в зависимости от эпидемиологической ситуации.

Она отметила, что пересмотреть порядок организации мероприятия планируется 27 марта, передаёт РИА Новости.

Как писал NEWS.ru, президент РФ Владимир Путин заявил, что голосование по поправкам в Конституцию РФ будет перенесено. Глава государства подчеркнул, что в условиях пандемии приоритетом является здоровье и безопасность людей.

Госдума ранее приняла в третьем чтении президентский закон о поправке к Конституции. Документ предусматривает в том числе расширение полномочий парламента, Конституционного суда РФ, запрет высшим должностным лицам иметь вид на жительство в других странах, ограничение количества президентских сроков. Ещё одна поправка говорит об обнулении предыдущих президентских сроков после принятия обновлённой Конституции. Также бывший глава государства получает право на пожизненное членство в Совфеде.