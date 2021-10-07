Памфилова оценила систему видеонаблюдения на выборах в Госудму

Руководитель Центризбиркома России Элла Памфилова назвала удачной систему видеонаблюдения на выборах в Госдуму. По её словам, ЦИК и дальше намерен «идти по этому пути», сообщает РИА Новости.

Памфилова отметила, что такой системы видеонаблюдения, как в России, нет нигде больше в мире, поскольку для западных стран это означало вмешательство в частную жизнь.

Это новая система видеонаблюдения, и она очень удачная. Действительно, в мире аналогов нет, ни в одной стране Евросоюза, ни в одной стране Западной Европы нет и близко никакой системы видеонаблюдения, и не будет никогда. Потому что их общество не позволит, не допустит, потому что там это считается вмешательством в частную жизнь, — сказала глава ЦИК в Совете Федерации.

Теперь данные видеонаблюдения за выборами больше не будут делать доступными для всех. Такое решение, по её словам, связано с угрозами кибератак. Как пояснила Памфилова, несколько центров за рубежом готовились к глобальному скачиванию материалов видеонаблюдения, что могло «выбить» всю систему.

Ранее Памфилова сообщила, что видеокамеры установили почти на 96% избирательных участков. Таким образом, в России была создана «тотальная» система видеонаблюдения.

Перед выборами стало известно, что в ЦИК решили изменить порядок доступа к онлайн-наблюдению за голосованием. Если ранее происходящее на любом участке в реальном времени мог видеть любой гражданин на специальном портале, то теперь эта возможность оставили только избиркомам, кандидатам и политическим партиям. В ЦИК объяснили нововведение переходом на трёхдневное голосование.

Выборы в Госдуму прошли 17–19 сентября, одновременно с ними — региональные и муниципальные. Дистанционное электронное голосование было организовано в Москве, Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областях, а также в Севастополе.