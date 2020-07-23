Памфилова объяснила удаление опроса о многодневном голосовании

https://static.news.ru/photo/90fcc30e-ccce-11ea-b362-fa163e074e61_660.jpgЭлла ПамфиловаФото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Центральная избирательная комиссия (ЦИК) России удалила со своей страницы в Twitter размещённый ранее опрос о многодневном голосовании. Более 90% его участников высказались против этого предложения. Глава ЦИК Элла Памфилова объяснила само появление этого опроса неграмотностью и глупостью своих сотрудников.
Это просто неграмотность наших сотрудников, сделали глупость. Кто может вообще размещать в соцсетях какие-то опросы? Все опросы в соцсетях — это соревнование ботов, у кого больше ботов, тот и побеждает. Я сегодня дам распоряжение вообще всё убрать, потому что глупость, — заявила радиостанции «Говорит Москва» Памфилова.
Она также подчеркнула, что этот опрос нерепрезентативен и таким образом «невозможно достоверно узнать мнение людей».
Как писал NEWS.ru, у пользователей Twitter накануне спросили: «Считаете ли вы удобной практику голосования в течение нескольких дней?» Судя по появившимся в сети скриншотам, 93% ответили «нет». Потом этот пост пропал. На его исчезновение обратили внимание пользователи соцсети. Они поинтересовались причинами произошедшего у администратора аккаунта, но тот ничего не ответил. При этом аналогичный опрос был ещё доступен на странице ЦИК РФ в социальной сети «ВКонтакте». Более 90% его участников заявили, что многодневный формат голосования для них неудобен. Опросы появились на следующий день после того, как Госдума в окончательном третьем чтении приняла соответствующий законопроект.