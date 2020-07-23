Памфилова объяснила удаление опроса о многодневном голосовании

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Российская Генпрокуратура вынесла обвинительное заключение по уголовному делу в отношении гражданина Молдавии и гражданина РФ, которые пытались сбыть более 36 килограммов гашиша в столице и Подмосковье. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Уголовное дело направлено в Лобненский городской суд Московской области для рассмотрения по существу, — сообщили в пресс-службе, приводит сообщение РИА Новости. Следователи предполагают, что житель Москвы Константин Чистяков и молдаванин...