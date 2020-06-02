Памфилова назвала голосование по почте «позавчерашним днём»

https://static.news.ru/photo/97d10494-a4b8-11ea-85b4-fa163e074e61_660.jpg Элла Памфилова Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Голосования по поправкам в Конституцию РФ не будет проводиться с помощью почты. Об этом заявила глава Центризбиркома Элла Памфилова.

Соответствующее решение было принято на основании изучения опыта применения данного способа голосования, в том числе и международного. По словам Памфиловой, это уже анахронизм, «не вчерашний, а позавчерашний день».

Председатель ЦИК отметила, что голосование по почте зачастую сопровождается скандалами, поскольку сложно организовать общественное наблюдение и невозможно предотвратить разного рода фальсификации. Кроме того, данный метод несёт много рисков с точки зрения санитарных норм, сообщает РИА Новости.

Голосование по поправкам в Конституцию состоится 1 июля. Президент Владимир Путин дал поручение ЦИК и регионам начать подготовку к его проведению.

Как ранее писал NEWS.ru, Памфилова заверила, что в день голосования будут соблюдены все требования, касающиеся безопасности граждан. В частности, число голосующих на участке не будет превышать 12 человек в час, что позволит обеспечить принцип «бесконтактности».