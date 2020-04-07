Пациентка с подтверждённым коронавирусом скончалась в Уфе

https://static.news.ru/photo/00b44344-78a0-11ea-a556-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Восьмидесятилетняя пациентка республиканской больницы с подтверждённым COVID-19 скончалась в Уфе. Об этом на своей странице в Instagram сообщил глава Республики Башкортостан Радий Хабиров.

Причиной смерти является отёк головного мозга на фоне прогрессирующего ишемического инфаркта мозга в результате поражения сосудов. Соболезную родным и близким, — написал он

Он отметил, что в течение двух месяцев пациентка получала лечение по поводу обширного ишемического инсульта и сахарного диабета. После смерти у неё был взят анализ на COVID-19. 7 апреля стало известно, что пожилая женщина была носителем коронавируса.

Все, кто мог иметь контакты с больной коронавирусом, обязаны оставаться в РКБ на карантине, — заключил глава региона.

Ранее NEWS.ru писал, что Минздрав Башкортостана сообщил о введении новых мер из-за распространения коронавируса. Республиканскую клиническую больницу закрыли на карантин. Причиной стала внебольничная пневмония, диагностированная у пяти врачей и двух пациентов.