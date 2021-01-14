Пациент с коронавирусом покончил с собой в омской больнице

https://static.news.ru/photo/07bced54-571f-11eb-abec-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Пациент, заразившийся коронавирусом, покончил с собой в омской медицинской санчасти № 11.

Утром 14 января у здания медсанчасти № 11 на улице Нахимова, 55, было найдено тело одного из пациентов. По предварительным данным, 47-летний мужчина свёл счёты с жизнью. В Минздраве Омской области подтвердили случившееся.

В ведомстве отметили, что самоубийства заболевших или перенёсших COVID-19 связаны не с социальными проблемами, а с физиологическими, так как нарушается работа головного мозга.

Происшествие будет всесторонне рассмотрено и медиками, и сотрудниками правоохранительных органов, — рассказали РИА Новости в региональном Минздраве.

Отмечается, что при инфицировании коронавирусом иногда наблюдается нарушение работы мозга, что может привести к суицидальным настроениям.

Ранее тело туристки из Южной Кореи было обнаружено на территории карантинного отеля в Таиланде. По прилёте в Бангкок 51-летняя женщина сдала тест на коронавирусную инфекцию. И хотя он оказался отрицательным, она всё равно была вынуждена две недели находиться на изоляции. Очевидно, это не лучшим образом отразилось на её душевном состоянии, в результате чего всё закончилось трагедией.

Несколько дней спустя её тело обнаружили под окнами гостиницы. Полиция нашла при женщине записку, в которой она объясняла, что на неё свалилось слишком много личных сложностей и она оказалась не в силах с ними справиться. Сотрудники правоохранительных органов считают, что кореянка свела счёты с жизнью, писал NEWS.ru.