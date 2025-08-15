Пачка сосисок превращается в необычный завтрак — обожают и дети, и взрослые

Нужен быстрый и вкусный завтрак? Возьмите пачку сосисок и лаваш — через 10 минут у вас будет гора хрустящих вкусняшек! Это идеальное блюдо для тех, кто не любит возиться с тестом, но хочет порадовать себя и близких чем-то особенным.

Для приготовления вам понадобится: 10 сосисок, 2 листа армянского лаваша, 180 г сыра, 3 яйца и специи по вкусу. Лаваш нарежьте полосками по длине сосисок, сыр натрите на терке. Яйца взбейте с солью и специями. На край каждой полоски лаваша выложите немного сыра, положите сосиску и плотно заверните, смазав край яйцом для склеивания.

Разогрейте сковороду с небольшим количеством масла. Обмакните завернутые сосиски в яичную смесь и обжаривайте сначала сторону шва 1–2 минуты, затем со всех сторон до золотистой корочки. Подавайте горячими — хрустящий лаваш, нежные сосиски и тягучий сыр создадут идеальную гармонию вкусов. Такой завтрак понравится и детям, и взрослым!

