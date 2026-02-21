Зимняя Олимпиада — 2026
Пачка масла и яйцо: вкусные печеньки за 10 минут — и никаких растительных трансжиров

Фото: D-NEWS.ru
Когда хочется домашней выпечки без лишней химии и долгой возни, этот рецепт становится настоящей находкой. Всего несколько простых ингредиентов — и на столе ароматное, рассыпчатое печенье с хрустящей корочкой и мягкой серединкой. Без маргарина, без заменителей, только натуральное сливочное масло. Готовится быстро, съедается еще быстрее — особенно с чаем или молоком.

Ингредиенты (на 25–30 штук): яйцо — 1 шт., сахар — 1 стакан, сода — 0,5 ч. л., сливочное масло — 200 г, мука — 2,5 стакана.

Яйцо соединяют с сахаром и содой, хорошо растирают до светлой массы. Добавляют размягченное сливочное масло и перемешивают до однородности. Затем постепенно всыпают муку и быстро замешивают мягкое тесто. Тесто раскатывают в пласт толщиной около 8 мм, вырезают печенье формочками или стаканом. Заготовки выкладывают на противень с пергаментом и отправляют в разогретую до 180 °C духовку на 8–10 минут. Важно не передержать: печенье должно остаться слегка мягким внутри, а сверху стать румяным и хрустящим.

Ранее мы делились рецептом из йогурта, кофе и печенья. Этот «чизкейк» готовится за 15 минут.

Проверено редакцией
Ольга Шмырева
О. Шмырева
