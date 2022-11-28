Ozon объяснил «исчезновение» 10 тысяч чайников в «черную пятницу» Ozon объяснил «исчезновение» 10 тысяч чайников в «черную пятницу» ажиотажным спросом

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В пресс-службе Ozon объяснили NEWS.ru сообщения в СМИ о «пропаже» 10 тысяч чайников в «черную пятницу». Маркетплейс проводил акцию «Заварочный чайник за 149 рублей» 25 ноября в 11:00 мск. Многие клиенты Ozon пожаловались, что сразу после начала акции чайники исчезли из продажи. По словам представителей онлайн-ретейла, на старте распродажи число заказов в минуту превысило 47 тысяч. Это привело к тому, что товар был почти сразу же раскуплен.

Чайник за 149 рублей был среди товаров-«хаммеров» — это наиболее популярные товары из разных категорий с самыми глубокими скидками на распродаже. Эти товары представлены на главной странице распродажи в отдельном блоке. В момент, когда товары-«хаммеры» становятся доступны для продажи, мы всегда отмечаем пиковый рост спроса — «хаммеры» разбирают за считаные минуты. Так, в первые минуты старта распродажи 25 ноября число заказов в минуту превысило 47 тысяч, — рассказали в пресс-службе.

Там подчеркнули, что при подобном ажиотажном спросе даже тысячи единиц товара могут скупить моментально, поэтому не все покупатели могут успеть приобрести товары-«хаммеры».

Ранее стало известно, что Ozon начал продажу продукции бренда H&M, в середине июля объявившего об уходе с российского рынка. В приложении Ozon появилась новая оригинальная коллекция фирмы. На текущий момент российским покупателям доступна мужская и женская одежда, скоро появится детская.