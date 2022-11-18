Ozon начал продажу продукции H&M

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Интернет-магазин Ozon начал продажу продукции бренда H&M, в середине июля объявившего об уходе с российского рынка. Как сообщили ТАСС в пресс-службе шведской компании, в приложении Ozon появилась новая оригинальная коллекция фирмы. На текущий момент российским покупателям доступна мужская и женская одежда, скоро появится детская.

На Ozon действительно появилась коллекция бренда H&M. Это оригинальная продукция, ее качество подтверждается всеми необходимыми документами, — сообщили в пресс-службе.

Ранее источник на рынке одежды в разговоре с NEWS.ru сообщил, что товары магазинов H&M и Zara (Испания), которые ушли из России, дистрибьюторы пытаются заменить менее известными и более дорогими брендами. Среди них много турецких марок, в том числе Perspective и британско-турецкий Ketroy, а также голландский бренд Mexx (в 2017-м его российские магазины закрылись из-за нерентабельности).

До этого сообщалось, что H&M начала завозить в российские магазины новую коллекцию одежды. Поставки осуществляются из Казахстана. При этом в самой компании заявляют, что они просто распродают сток.