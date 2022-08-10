Овсянниковой предъявили обвинение в распространении фейков о ВС России

Фото: Annette Riedl/dpa/Global Look Press/Global Look Press

Марина Овсянникова

Экс-редактору Первого канала Марине Овсянниковой предъявили обвинение в распространении фейков о Вооруженных силах России по мотивам политической или идеологической ненависти, сообщил в Telegram ее адвокат. Причиной возбуждения дела стал пикет, устроенный журналисткой на Софийской набережной в Москве 15 июля пикет.

Марине Овсянниковой предъявлено обвинение по п. «д», части 2, ст. 207.3 УК РФ, которая предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы. Поводом для возбуждения дела послужил пикет на Софийской набережной Москвы 15.07.2022 года, — написал правозащитник.

В настоящее время идет допрос Овсянниковой в качестве обвиняемой. Правозащитник уточнил, что ночь журналистка проведет в изоляторе на Петровке, 38. Решение об избрании меры пресечения не принято.

Ранее Овсянникову дважды штрафовали по административной статье о «дискредитации» российских военных. В первый раз ее обязали выплатить 50 тысяч рублей из-за ее высказываний о военной спецоперации России на Украине у Басманного суда, где тогда проходили слушания по делу Ильи Яшина, во второй раз — 40 тысяч рублей за пост в социальной сети.

Овсянникова прославилась после того, как выбежала с антивоенным плакатом за спину ведущей Екатерины Андреевой во время вечернего выпуска новостей. Вскоре после инцидента полиция задержала журналистку, однако следом отпустила. В середине марта Овсянникова уволилась с канала по собственному желанию и по приглашению Die Welt устроилась туда работать.