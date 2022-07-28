Овсянникову оштрафовали на 50 тысяч рублей за дискредитацию ВС России Экс-редактора «Первого канала» Овсянникову оштрафовали на 50 тысяч рублей за дискредитацию ВС России

Фото: Annette Riedl/ТАСС

Марина Овсянникова

Бывшего редактора «Первого канала» Марину Овсянникову оштрафовали на 50 тысяч рублей, сообщает ТАСС. Она признана виновной в совершении правонарушения по ч.1 ст. 20.3.3 КоАП РФ «Публичные действия, направленные на дискредитацию ВС РФ».

Признать Овсянникову виновной по ч. 1 ст. 20.3.3. КоАП РФ и назначить ей наказание в виде административного штрафа в размере 50 тысяч рублей, — огласила вердикт судья.

В отношении Овсянниковой был составлен протокол после ее негативных высказываний о спецоперации России на Украине. Согласно материалам дела, журналистка делилась мнение о ВС РФ возле Басманного суда Москвы, в котором в тот момент рассматривался вопрос об аресте муниципального депутата Ильи Яшина (лицо, выполняющее функции иноагента) по уголовному делу о фейках о Вооруженных силах России.

В середине марта Овсянникова, будучи редактором программы «Время», появилась в эфире с плакатом против проведения спецоперации России на Украине за спиной у ведущей новостей Екатерины Андреевой. По факту случившегося «Первый канал» начал служебную проверку, журналистка была уволена.

После этого Овсянникову пригласило работать немецкое издание Die Welt. Тогда спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал ее трудоустройство «подачкой» и призвал лишать гражданства тех, кто делает заявления за «печеньки госдепа» и ведет себя «подло, предательски» по отношению к стране.

Недавно Овсянникова вернулась в Россию после ухода из Die Welt. В Москве журналистка активно высказывает свою позицию и проводит акции против российской спецоперации на Украине. Недавно женщина обвинила власти в «гибели невинных детей».