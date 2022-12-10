«ОВД-Инфо»: полиция сорвала фестиваль по теме домашнего насилия «ОВД-Инфо»: силовики сорвали фестиваль против домашнего насилия в Ростове-на-Дону

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

«ОВД-Инфо» (незарегистрированное общественное объединение, выполняющее функции иностранного агента) сообщает, что сотрудники правоохранительных органов в Ростове-на-Дону сорвали фестиваль «Не виновата», организованный в поддержку пострадавших от домашнего насилия. Мероприятие должно было пройти 4 декабря в галерее «Ростов», где планировали провести выставку, лекции и продажу книг. Одна из организаторов Катерина Столетняя рассказала, что за час до начала фестиваля куратор галереи сообщила о звонке из администрации города с требованием отменить ивент и угрозой визитом ОМОНа.

По данным «ОВД-Инфо», Поводом для отмены стали фотографии с прошлогодних акций в рамках фестиваля с изображением девушки в радужной куртке, которую в мэрии посчитали символикой ЛГБТК.

Я знаю, что надо было требовать основание проверки, настаивать на съемке и так далее, но я боялась конфликта. После моих попыток [противостоять срыву мероприятия] мне дали понять, мол, не надо вмешиваться. О том, что этого не сделала как организатор, жалею. Мероприятие мы никуда не перенесли, хотя нам предлагала другая площадка, — сказала Столетняя.

По словам девушки, силовики потребовали у собравшихся предъявить паспорта, переписали данные и проверили документы площадки. Как утверждает Катерина, присутствующим запретили выходить на улицу, не позволили вывесить объявление об отмене фестиваля у входа и запретили снимать видео.

Проверку полицейские объяснили тем, что «время такое» и они проверяют, все ли санкционировано.

Фестиваль «Не виновата» ежегодно проводится для сбора средств в поддержку переживших домашнее насилие. Всю прибыль передают некоммерческим организациям, фондам и кризисным центрам.

Правозащитники в августе провели цифровой мониторинг вынесенных в 2020–2021 годах приговоров по трем статьям УК, связанным с лишением жизни потерпевших. Авторы исследования выяснили, что во время пандемии более 70% убитых женщин в РФ погибли от домашнего насилия. В предыдущие годы цифры были ниже, хотя тоже настораживали общественность.