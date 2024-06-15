Ответный удар от SHAMAN, страхи Asti и новая любовь Лепса: что будет дальше

Фото: Иллюстрация NEWS.ru

Певец SHAMAN, Anna Asti, Григорий Лепс

SHAMAN неожиданно отреагировал на критику главы РМГ Владимира Киселева, Anna Asti рассказала, чего больше всего боится на сцене, Григорий Лепс впервые после развода вывел в свет новую возлюбленную — такие новости оказались наиболее обсуждаемыми в социальных сетях и СМИ. Подробности и последствия главных событий дня — в обзоре NEWS.ru.

SHAMAN против Киселева

На Премии МУЗ-ТВ певец SHAMAN (Ярослав Дронов) сказал, что не считает нужным отвечать на критику лидера группы «Земляне» и главы «Русской медиагруппы» Владимира Киселева. Исполнитель хита «Я русский» лишь пожелал ему здоровья. Артист получил на церемонии тарелку в номинации «Новая легенда».

«Здесь разве нужно что-то отвечать? Тут можно только пожелать ему здоровья», — отметил SHAMAN.

Певец также признался после получения награды, что всегда недоволен тем, что он делает. По словам артиста, вечером он придет домой и будет доделывать аранжировку одной из песен.

«Самая важная награда для каждого артиста — это народная любовь. Слава богу, за эти годы мне удалось достучаться до сердец людей», — добавил певец.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru SHAMAN (Ярослав Дронов) перед церемонией вручения премии «МУЗ-ТВ — 2024. Возвращение» в «ЦСКА Арене»

Ранее Киселев назвал SHAMAN неискренним из-за истории, которая произошла осенью 2023 года. По словам главы РМГ, тогда певец сначала сфотографировался с ним и называл себя поклонником «Землян», а потом сделал вид, что они незнакомы.

«Он (SHAMAN. — NEWS.ru) упросился сфотографироваться. <...> Через некоторый период времени я вижу эти фотографии кастрированными и господина этого SHAMAN [со словами о том], что он не знает Киселева. Согласитесь, когда я говорю о том, что он неискренний, то у меня на это есть основания», — отметил Киселев.

Глава РМГ не единственный, кто критикует SHAMAN. Недавно поэт и музыкант Александр Новиков заявил, что артист, повязывая российский флаг на руку, «унижает святыню». Кроме того, по его мнению, псевдоним артиста, написанный на английском языке, является непатриотичным. Новиков уверен, что это делается из-за стереотипа о том, что все, написанное на иностранном языке, кажется более привлекательным.

«Флаг страны на рукаве должен и может быть только у военного как шеврон. Или на древке, который целуют, опускаясь на одно колено», — считает Новиков.

Актер и телеведущий Оскар Кучера также усомнился в том, что SHAMAN является «иконой патриотизма» в России. По его словам, настоящие патриоты — это герои, которые сражаются на фронте. Кучера также признался, что творчество певца ему не близко, но при этом он считает его хорошим артистом.

«Я не говорю, что он плохой артист. У него фантастический голос. У него, наверное, нужные, правильные песни для сегодняшнего времени. Но останутся ли они в веках, как песни Виктора Цоя, я не уверен», — заявил Кучера в интервью.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Владимир Киселев

33 несчастья Asti

Певица Anna Asti (настоящее имя — Анна Дзюба) на вручении премии МУЗ-ТВ заявила, что постоянно влипает в странные истории. По ее словам, на сцене она боится забыть хореографию или не туда наступить и упасть. На церемонии вручения музыкальной награды все прошло гладко, но так бывает не всегда.

«Из последнего на моих сольных концертах — сломала каблук, и мне пришлось еще два часа выступать в этих туфлях. Еще один момент — я выбила микрофоном два передних зуба и проработала концерт прикрывая рот», — поделилась певица.

В апреле Asti в своем Telegram-канале объявила о возвращении к концертной деятельности после скандала, связанного с инцидентом на «голой» вечеринке блогера Анастасии Ивлеевой, а также после теракта в «Крокус Сити Холле». Она подчеркнула, что ее команда обеспечит все меры безопасности, а на площадках будет обеспечен порядок с помощью сотрудников Росгвардии, ОМОНа и полиции.

«Друзья, получаю от вас многочисленные вопросы по поводу тура и концертов. Решила ответить вам здесь: мы едем в тур, все концерты состоятся! Я очень жду встречи с вами, чтобы весело провести время, спеть любимые песни и зарядиться энергией друг от друга», — написала певица.

Telegram-канал Mash раскрыл, что входит в райдер исполнительницы. По информации канала, из еды Дзюба предпочитает фрукты, ягоды, травяной чай, орехи, мед, овощную, сырную, рыбную и мясную нарезки, а также швейцарский шоколад, а все ее перемещения должны осуществляться только на Mercedes — Maybach или V-класса.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Anna Asti

Кроме того, там содержатся пожелания насчет гримерки: окна должны быть занавешены, а камеры заклеены, также певица требует клей «Момент» и нейлоновые перчатки. В публикации уточняется, что из алкоголя обязательно должны быть коньяк Remy Martin XO, виски Jack Daniel«s, шампанское Moet & Chandon.

По данным канала, певица требует и «чаевые» — $200 в сутки для нее и по $100 для каждого из членов команды. При этом, уточнил Mash, выступление певицы стоит 7 млн рублей, что на 3 млн ниже, чем до скандальной «голой» вечеринки.

После вынужденного отпуска, спровоцированного «голой» вечеринкой, певица вернулась к поклонникам в совершенно ином виде. Фанаты заметили, что Asti похудела.

При этом известный пластический хирург Владимир Плахотин предположил, что врачи поработали только над эстетикой лица Анны, а похудела она не из-за вмешательства врачей. По его словам, певице сделали «височно-темпоральный лифтинг эндоскопический и одновременно эндоскопическую подтяжку средней части лица». По словам хирурга, артистка, скорее всего, просто изменила питание и начала заниматься кардиотренировками.

Влюбленный Лепс

На Премии МУЗ-ТВ — 2024 певец Григорий Лепс вышел в свет с новой возлюбленной. Он впервые после развода появился с молодой девушкой, которая сильно младше него. Юморист Владимир Маркони спросил у исполнителя, считает ли он эту девушку невестой. Лепс отметил, что на этот вопрос пока нет четкого ответа.

«Она пока не решила, но, скорее всего, да», — ответил Лепс.

В конце беседы Маркони заметил, что спутница Лепса надела на шею колье, подходящее под костюм певца. Он пошутил по этому поводу, назвав девушку «аксессуаром» артиста.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru Григорий Лепс со спутницей

Еще несколько месяцев Лепс признавался, что самыми привлекательными качествами в женщинах он считает доброту, честность и порядочность. Артист подчеркнул, что такими же качествами должны обладать и мужчины.

«Меня всегда привлекали и в женщинах, и в мужчинах честность, порядочность, доброта», — рассказал Лепс.

Певец отмечал, что у него нет идеала женщины, но раньше такой был. Артист уточнил, что обращает внимание на внешность, но не считает это основным при выборе партнера. По его словам, важно, чтобы избранница была адекватным человеком, с которым можно построить семейную жизнь. Лепс уверен, что женщинам от мужчин всегда нужны деньги, но он не считает это проблемой.

Кроме Лепса, на церемонию МУЗ-ТВ с новым бойфрендом вышла певица Виктория Дайнеко. Оказалось, что молодой человек является геологом. Пара поделилась со встречающей гостей ведущей Лерой Кудрявцевой историей своего знакомства.

Оказалось, певица проявила инициативу и сама написала понравившемуся мужчине в соцсетях. Как уточнила Дайнеко, отношения с возлюбленным длятся уже два года. Сама Кудрявцева удивилась этой информации, отметив, что не знала таких подробностей.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru Певица Таисия Повалий перед церемонией вручения премии «Муз-ТВ 2024. Возвращение» в «ЦСКА Арена» Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru Певица Таисия Повалий перед церемонией вручения премии «Муз-ТВ 2024. Возвращение» в «ЦСКА Арена» Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru Певец Филипп Киркоров и Марго Овсянникова перед церемонией вручения премии «Муз-ТВ 2024. Возвращение» в «ЦСКА Арена» Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru Певец Филипп Киркоров и Марго Овсянникова перед церемонией вручения премии «Муз-ТВ 2024. Возвращение» в «ЦСКА Арена» Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru Дуэт Galibri & Mavik перед церемонией вручения премии «Муз-ТВ 2024. Возвращение» в «ЦСКА Арена» Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru Дуэт Galibri & Mavik перед церемонией вручения премии «Муз-ТВ 2024. Возвращение» в «ЦСКА Арена» Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru Группа Filatov & Kara перед церемонией вручения премии «Муз-ТВ 2024. 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