Отварная грудка тоже может быть вкусной — просто сварите ее в бульоне с чесноком

Отварная грудка тоже может быть вкусной — просто сварите ее в бульоне с чесноком

Курица, отваренная эти методом, получается сочной и нежной, а не сухой и безвкусной. Этот рецепт доказывает, что все гениальное просто, и даже отварная грудка тоже может быть вкусной — просто сварите ее в бульоне с чесноком!

Для приготовления понадобится: 1–2 куриные грудки (около 400–500 г), 4 зубчика чеснока, 5–7 горошин черного перца, 2 лавровых листа, 1 ч. л. соли, 1,5–2 литра холодной воды. Куриные грудки тщательно промойте. В кастрюлю положите мясо, чеснок, перец горошком, лавровый лист и соль. Залейте все холодной водой — именно холодной, чтобы бульон и мясо получились более насыщенными. Поставьте кастрюлю на сильный огонь. Как только вода закипит, убавьте огонь до среднего и аккуратно снимите шумовкой всю образовавшуюся пену. Накройте кастрюлю крышкой, оставив небольшую щель для выхода пара. Варите грудки на медленном огне 20–25 минут с момента закипания. Не переваривайте, иначе мясо станет волокнистым и сухим.

Грудку используйте для салатов, сэндвичей, супов или как диетическое блюдо с гарниром. Оставшийся бульон — отличная основа для супа.

Ранее стало известно, как приготовить курицу в сметанной подливе.