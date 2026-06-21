Отвариваю куриную грудку и подаю холодной — гости думают, что заказала блюдо из азиатского ресторана

Отвариваю куриную грудку и подаю холодной — гости думают, что заказала блюдо из азиатского ресторана

Многие считают куриную грудку скучным продуктом, который подходит только для диетических салатов. Но стоит приготовить ее по этому рецепту, и мнение меняется моментально. Секрет здесь не в самой курице, а в ароматном соусе с чесноком, имбирем и соевым соусом, который превращает обычное филе в яркое и необычное блюдо.

Особенно хорошо такая закуска подходит летом.

Для приготовления вам понадобится: куриная грудка — 400 г, зеленый лук — 30 г, чеснок — 15 г, имбирь свежий — 10 г, соевый соус — 30 мл, растительное масло — 30 мл, паста тахини — 30 г, рисовый уксус — 5 мл, сахар — 5 г, красный острый перец — 2 г, огурец — 200 г, кунжут — 10 г.

Куриную грудку положите в кастрюлю с водой, добавьте несколько перьев зеленого лука и после закипания варите 13–15 минут. Затем выключите огонь и оставьте мясо в горячем бульоне еще на 10 минут.

Благодаря этому грудка останется сочной. Полностью остудите ее и слегка отбейте скалкой, после чего разберите руками на тонкие волокна. Для соуса смешайте измельченный чеснок, натертый имбирь, острый перец, растительное масло, соевый соус, рисовый уксус, сахар, пасту тахини и 30 мл куриного бульона.

Огурец нарежьте тонкой соломкой и выложите на блюдо. Сверху распределите курицу, полейте приготовленным соусом, посыпьте зеленым луком и обжаренным кунжутом.

Личный опыт

Автор Ольга Шмырева попробовала приготовить такую курицу из любопытства и теперь регулярно делает ее летом. Больше всего нравится, что грудка получается совсем не сухой, а соус делает вкус настолько ярким, что трудно поверить, что основа блюда — обычное куриное филе.