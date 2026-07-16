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16 июля 2026 в 14:05

Пеку перцы и готовлю соус «Паприкаш» — невероятная вкуснятина: зимой подходит почти к любому блюду

Фото: D-NEWS.ru
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Как только начинается сезон сладкого перца, первым делом отправляю его в духовку. Именно запеченный перец делает этот соус особенным: он становится более сладким, ароматным и приобретает насыщенный вкус, которого невозможно добиться при обычной варке.

В результате получается густой домашний «Паприкаш», который зимой идеально дополняет мясо, курицу, картофель, макароны и даже обычный свежий хлеб.

Для приготовления возьмите 2 кг мясистого сладкого перца, 100 мл растительного масла, 5–6 зубчиков чеснока, 1 ст. л. соли без горки, 1,5 ст. л. сахара, 2 ст. л. (30 мл) 9%-го уксуса и, по желанию, 1 ч. л. лимонного сока.

Перец вымойте, выложите на противень и запекайте при 200–220 градусах 30–35 минут, один раз перевернув. Затем переложите его в кастрюлю или пакет на 15 минут, снимите кожицу, удалите плодоножки и семена. Мякоть измельчите блендером, добавьте растительное масло, соль, сахар и пропущенный через пресс чеснок.

Варите на небольшом огне около 20 минут, периодически помешивая. За 2 минуты до готовности влейте уксус, а при желании добавьте лимонный сок. Горячий соус сразу разлейте по стерилизованным банкам и герметично закатайте.

Личный опыт

Автор News.ru Ольга Шмырева уже несколько сезонов заготавливает «Паприкаш» именно таким способом. После запекания вкус перца становится более глубоким и насыщенным, поэтому соус получается намного ароматнее обычных овощных заготовок. Небольшой совет: выбирайте самые мясистые и полностью созревшие перцы — именно они дают густую консистенцию и самый яркий вкус без лишней кислинки.

Проверено редакцией
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