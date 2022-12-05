Экс-пилот Росгвардии получил срок за падение вертолета с десантом и собакой

Фото: MOD Russia/via Globallookpress.com

Отставной пилот-вертолетчик, экс-начальник разведки 11-й отдельной авиаэскадрильи Росгвардии Виктор Семенов получил три года условно за крушение вертолета Ми-8Т. Суд признал пилота виновным в нанесении «существенного ущерба своей части, выразившийся в снижении ее боеготовности», сообщает «Коммерсант».

Согласно приговору, экс-начальник разведки грубо нарушил правила полетов, подняв в воздух тяжело нагруженный вертолет, и, не сумев удержать его, разбил машину о землю. Приговор был оставлен в силе 2-м Западным окружным военным судом. Сам пилот утверждает, что виной всему стали изношенные двигатели вертолета, которым исполнилось почти 40 лет.

Крушение вертолета произошло 12 октября 2017 года. Экипаж выполнял учебно-боевое задание, согласно которому ему надо было выполнить длинный перелет с аэродрома Ермолино в Калужской области в поселок Софрино под Москвой. Ему предстояло транспортировать груз весом 300 кг. Но уже на первом этапе пути задание изменили: вертолет должен был забрать восемь бойцов, собаку и амуницию весом 200 кг.

После того, как экипаж забрал группу, вертолет начал набирать высоту, но это ему не удалось. Экипаж был вынужден пролететь по просеке и зависнуть над прудиком, где пассажиры выбросили свою амуницию. После этого вертолет лег на обратный курс, но преодолеть просеку машина уже не смогла и рухнула на землю.

Три пилота, десантная группа и служебная овчарка в этой аварии не пострадали, а вертолету был нанесен весьма существенный вред. У машины погнулось и поломалось все, ущерб, нанесенный эскадрилье, оценили в 44,9 млн рублей.

Вертолетчик Семенов не согласился с предъявленными обвинениями. По его версии, в падении машины были виноваты чрезмерная загрузка и неожиданная смена полетного задания. Причиной аварии он назвал износ двигателей вертолета, выпущенных в 1980 году и их недостаточную мощность.

Суд с доводами пилота не согласился, указав, что по техническому регламенту Ми-8Т может подниматься в воздух при весе 12 тонн, а потерпевший крушение вертолет вместе с десантниками и собакой весил 11,4 тонны. Также суд постановил, что Семенов должен был зависнуть над полем и проверить технику с такой нагрузкой.

Ранее в Омской области вертолет Ми-8 совершил вынужденную посадку. У воздушного судна отказал один из двигателей. На его борту находились восемь вахтовиков.