«Шавки»: отправивший политологам бюсты Жукова начал угрожать военкорам Отправивший военным экспертам бюсты Жукова начал угрожать военкорам

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Организатор отправки российским политологам бюстов полководца, маршала Георгия Жукова — зарегистрированный в Сети под ником «Санек Белозеров» — написал корреспонденту NEWS.ru в соцсети «ВКонтакте», что «все эти шавки, которые называют себя военными корреспондентами — лжецы и провокаторы». На вопрос, почему он решил разослать статуэтки политологам, юзер с данным ником заявил, что «все только начинается».

Времени у меня осталось немного, кагэбисты церемониться не будут. Объясняю четко и один раз. Все эти шавки, которые называют себя военными корреспондентами, — лжецы и провокаторы. Им долго разрешали гавкать и врать про реальную ситуацию на фронте, где гибнут наши воины, братья...Каждый заплатит по делам своим, пусть молятся. К счастью, наша почта никогда не проверяет подарки на химикаты. Это были не первые и не будут последние, — заявил «Санек Белозеров».

Один из таких бюстов получил аналитик Константин Сивков, который после этого обратился в полицию, взрывчатку в статуэтке не нашли. Политолог рассказал полицейским, что такая же посылка пришла публицисту Владиславу Шурыгину. Отправителем значился некий неизвестный ему скульптор из Ульяновска.

Хозяин мастерской Никита Барин, изготовивший и разославший пяти российским военным экспертам статуэтки Жукова, отказался раскрыть имя заказчика. В беседе с NEWS.ru автор скульптур заявил, что этот заказ не показался ему подозрительным. По его словам, это его обычная работа. Статуэтки оказались похожими на ту, которую пронесла в петербургское кафе Дарья Трепова, где в результате взрыва в начале апреля был убит военкор Владлен Татарский.

В Санкт-Петербурге 2 апреля в результате теракта погиб военкор Владлен Татарский. По подозрению в убийстве задержали Дарью Трепову, пронесшую на творческий вечер военного корреспондента в кафе на Университетской набережной гипсовую статуэтку, в которой была взрывчатка. Число пострадавших в результате взрыва, по последним данным, составило 40 человек. СМИ сообщали, что подаренная Татарскому статуэтка могла быть начинена гексогеном.

Военный публицист Владислав Шурыгин ранее опроверг сообщения некоторых СМИ о том, что он якобы получил подозрительную посылку с гипсовой статуэткой. Об этом он заявил в разговоре с «360». Ранее сообщалось, что ряд военных экспертов и политологов в России получили странные посылки с гипсовыми статуэтками, предположительно, работы скульптора из Ульяновска.