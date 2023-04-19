Публицист Шурыгин опроверг сообщения о присланной ему гипсовой статуэтке

Фото: vladshurygin/vk.com

Владислав Шурыгин

Военный публицист Владислав Шурыгин опроверг сообщения некоторых СМИ о том, что он якобы получил подозрительную посылку с гипсовой статуэткой. Об этом он заявил в разговоре с «360». Ранее сообщалось, что ряд военных экспертов и политологов в России получили странные посылки с гипсовыми статуэтками, предположительно, работы скульптора из Ульяновска.

В начале апреля в Санкт-Петербурге при взрыве погиб военный корреспондент Владлен Татарский, еще 40 человек пострадали. Как выяснилось, взрывчатка находилась в гипсовом бюсте, который военкору передала девушка по имени Дарья Трепова.

Я не в Москве, я ничего не получал, — сказал Шурыгин.

Как уточняется, посылку со статуэткой получил политолог Константин Сивков, который обратился в правоохранительные органы. Сивков также рассказал, что аналогичная коробка пришла и Владиславу Шурыгину. Полиция забрала у Сивкова находку. Саперы ее осмотрели, взрывчатку не обнаружили.

Оказалось, что статуэтки российским политологам и военным экспертам отправил владелец скульптурной мастерской Barinson Никита Барин, об этом рассказал NEWS.ru сам хозяин мастерской. В посылках лежали бюсты советского полководца Георгия Жукова. По словам скульптора, его попросили разослать эти статуэтки по ряду адресов. Стражи порядка выясняют, кому и зачем понадобилось рассылать подозрительные посылки.