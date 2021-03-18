Отопление в домах россиян под угрозой из-за массовых долгов

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За два первых месяца 2021 года долг потребителей за тепловую энергию в России вырос на 12%. Сейчас он составляет уже 238 млрд рублей.

За январь-февраль россияне накопили ещё 29 млрд рублей долга, сообщила газета «Известия». Отмечается, что больше всего за услугу должны управляющие компании, малый бизнес и население.

Причиной такого положения специалисты отрасли назвали два фактора: холодная зима и снижение платежеспособности населения из-за пандемии.

Массовые невыплаты могут поставить под угрозу надежность теплоснабжения в стране, добавили в ассоциации «Совете производителей электроэнергии и стратегических инвесторов электроэнергетики».

Введение моратория на начисление пеней было воспринято отдельными потребителями как право не платить, и привело к тому, что недобросовестные плательщики прекратили платить по счетам или сократили платежи до минимума, — добавили в ассоциации.

В итоге специалисты отрасли предупреждают, что массовый отказ граждан платить за теплоэнергию несёт несколько рисков: ведёт к снижению надежности и безопасности теплоснабжения, к отказу от проведения дорогостоящих ремонтно-восстановительных работ, лишают возможности модернизировать тепловой комплекс.

Также из-за неплательщиков усложняется своевременная выплата зарплаты и сохранение рабочих мест в отрасли.

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