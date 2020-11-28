Отменить платную парковку при режиме повышенной готовности предложили в РФ

https://static.news.ru/photo/e585511c-3299-11eb-8aa1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Законопроект о запрете платных парковок во время действия режима повышенной готовности или режима ЧС внесут 30 ноября в Госдуму депутаты от ЛДПР.

Замглавы фракции Ярослав Нилов аргументировал инициативу тем, что во время пандемии многие россияне перестали пользоваться общественным транспортом, чтобы не заразиться коронавирусом, и добираются до работы на личных машинах. Размещение автомобилей на платных парковках негативно сказывается на благосостоянии граждан, а так как пандемия носит долговременный характер, проблема с парковками будет усугубляться, подчеркнул депутат.

Городская парковка — огромный золотой зуб. Хотя постоянно больной. И удалить нельзя, и вечно лечить тоже больно. Но в особых ситуациях, когда личный транспорт становится безопаснее общественного, парковка общего пользования, являющаяся частью улично-дорожной сети, должна быть бесплатной. Всё по закону, — написал Нилов.

Как сообщал NEWS.ru, 30 октября 2020 года московские таксисты парализовали работу московского аэропорта Домодедово. Водители, не желающие платить за парковку, перекрыли своими автомобилями все подъезды к аэропорту. Аэропорт ввёл ограничение на бесплатный повторный въезд на привокзальную площадь, в ответ таксисты стали блокировать въезды.