https://static.news.ru/photo/f88e294e-be75-11e9-8d23-fa163e074e61_660.jpg Фото: Komsomolskaya pravda/Global Look Press

Организация хосписов в исправительных учреждениях может повлечь за собой негативные последствия, в частности, эта инициатива приведёт к распространению одурманивающих веществ среди заключённых. Об этом заявила адвокат Ирина Бирюкова.

Степень коррумпированности сотрудников мест заключения очень высока. Есть вероятность, что наркотические препараты будут списываться на лечение конкретного больного, но на самом деле уходить к «здоровым» людям для других целей, — рассказала она в беседе с News.ru.

В свою очередь, координатор благотворительного фонда «Русь сидящая» Алексей Федяров заявил, что заключённые и так беспрепятственно получают наркотики, поэтому организация хосписов не окажет на распространение запрещённых препаратов никакого влияния.

Министерство юстиции РФ предложило создать в колониях и СИЗО отделения, оказывающие помощь тяжело больным заключённым. Проект приказа подготовлен в целях реализации ФЗ об оказании паллиативной помощи. Первый тюремный хоспис был открыт в 2014 году в Красноярске и долго оставался единственным в своём роде учреждением такого типа.

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