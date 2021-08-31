Отец сдавшей ЕГЭ девятилетней девочки раскрыл формат её обучения в МГУ

Евгений Тепляков, отец девятилетней Алисы Тепляковой, которая поступила в МГУ, сообщил, что ребёнок в первое время будет посещать пары с сопровождением. Своими планами он поделился с журналистами «Ведомостей».

В самом начале она будет посещать пары с сопровождением. Сопровождением буду я, а дальше посмотрим <...>. Естественно, если вспомнить студенческие тусовки, посиделки, то это всё мимо, потому что Алисе девять лет, — рассказал он.

Мужчина отметил, что девочке понадобится адаптировать нагрузки для её возраста. При этом она ждёт начала учебного года, потому что ей интересно попробовать другой формат обучения. Однако она недовольна, что не может поставить на паузу пары и перемотать их.

Ещё ей очень хочется получить студенческий билет, — добавил он.

Теплякова прославилась на всю страну после того, как успешно окончила школу в восемь лет и сдала ЕГЭ по русскому языку, профильной математике, биологии и информатике. Она сдала дополнительные испытания для поступления на психологический факультет МГУ на 48 баллов из 100 и была зачислена на платное отделение.

Ранее отец девятилетней девочки Евгений заявил, что совсем не рад поступлению дочери в вуз. По его словам, Алиса должна была поступить в МГУ ещё год назад, но ей на тот момент не выдали аттестат. Теперь ребёнку придётся навёрстывать упущенный год. Он также рассказал, что Алиса сейчас усиленно готовится к учёбе. Но ещё в прошлом году она прочитала почти все учебники факультета психологии.