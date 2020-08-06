Отец Сергий рассказал об обстоятельствах смерти девочки в монастыре

https://static.news.ru/photo/5d176b8a-d876-11ea-8f8d-fa163e074e61_660.jpg Схиигумен Сергий Фото: Павел Лисицын/РИА Новости

Лишённый сана схиигумен Сергий (Романов) рассказал, что умершая в Среднеуральском женском монастыре девочка получала лечение от онкологического заболевания, но оно было бесполезно.

Пятнадцатиминутное видео с рассказом об этом опубликовано на канале представителя схимонаха Всеволода Могучева во «ВКонтакте». В видео снялись также онколог по имени Виктор Михайлович и родители девочки.

В 18:10 она отошла к Богу. И буквально через 20-30 минут все средства массовой информации, по правам человека женщина позвонила, что у нас погиб ребёнок. Приехали из управления милиции, со Следственного комитета. Вызвали скорую помощь. При таких случаях, когда все документы в порядке, зная, что девочка умерла от рака головного мозга, вдруг и полиция, и Следственный комитет говорят, что будут вскрывать девочку из-за того, что написали в средствах массовой информации. Я не понимаю: вы нелюди, что ли? И совести у вас нет, и чести? Что вы хотите в раковой опухоли найти? — возмутился религиозный деятель.

Онколог пояснил, что терапия девочке, по его словам, нужна была только паллиативная, так как у неё возник рецидив опухоли головного мозга (глиобластомы) и прогноз был крайне неблагоприятен. Он отметил, что до этого ребёнку проводили лучевую терапию и монастырь покупал дорогие препараты.

Родители девочки, в свою очередь, сказали, что монастырь стал им второй семьёй, а девочка жила в обители дольше, чем прожила бы дома. Отец Сергий добавил, что несмотря на сильные боли девочка посещала все литургии, исповедовалась и причащалась.

Пятнадцатилетняя девочка умерла в Среднеуральском женском монастыре, захваченном лишенным сана экс-схиигуменом Сергием, 6 августа.

Как писал NEWS.ru ранее, уполномоченный по правам ребёнка в РФ Анна Кузнецова собирается обратиться в Генпрокуратуру и Следственный комитет России с просьбой проверить информацию о случаях насилия над детьми в Среднеуральском женском монастыре. По данным омбудсмена, там находятся 16 несовершеннолетних.