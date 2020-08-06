Отец Сергий рассказал об обстоятельствах смерти девочки в монастыре

Лишённый сана схиигумен Сергий (Романов) рассказал, что умершая в Среднеуральском женском монастыре девочка получала лечение от онкологического заболевания, но оно было бесполезно.
Пятнадцатиминутное видео с рассказом об этом
В 18:10 она отошла к Богу. И буквально через 20-30 минут все средства массовой информации, по правам человека женщина позвонила, что у нас погиб ребёнок. Приехали из управления милиции, со Следственного комитета. Вызвали скорую помощь. При таких случаях, когда все документы в порядке, зная, что девочка умерла от рака головного мозга, вдруг и полиция, и Следственный комитет говорят, что будут вскрывать девочку из-за того, что написали в средствах массовой информации. Я не понимаю: вы нелюди, что ли? И совести у вас нет, и чести? Что вы хотите в раковой опухоли найти? — возмутился религиозный деятель.
Онколог пояснил, что терапия девочке, по его словам, нужна была только паллиативная, так как у неё возник рецидив опухоли головного мозга (глиобластомы) и прогноз был крайне неблагоприятен. Он отметил, что до этого ребёнку проводили лучевую терапию и монастырь покупал дорогие препараты.
Родители девочки, в свою очередь, сказали, что монастырь стал им второй семьёй, а девочка жила в обители дольше, чем прожила бы дома. Отец Сергий добавил, что несмотря на сильные боли девочка посещала все литургии, исповедовалась и причащалась.
Пятнадцатилетняя девочка умерла в Среднеуральском женском монастыре, захваченном лишенным сана экс-схиигуменом Сергием, 6 августа.
Как писал NEWS.ru ранее, уполномоченный по правам ребёнка в РФ Анна Кузнецова собирается обратиться в Генпрокуратуру и Следственный комитет России с просьбой проверить информацию о случаях насилия над детьми в Среднеуральском женском монастыре. По данным омбудсмена, там находятся 16 несовершеннолетних.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен