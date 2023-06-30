Отец показавшей сигнал SOS девочки рассказал об агрессии матери ребенка Отец показавшей сигнал SOS девочки: мать проявляет агрессию по отношению к детям

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Отец девочки, показавшей в эфире Первого канала сигнал о помощи рукой, Карен Тунян заявил NEWS.ru, что ее мать проявляет агрессию по отношению к детям и оказывает на них психологическое и физическое воздействие. По словам собеседника, он не знает, что за сигнал был показан девочкой в эфире телепередачи, однако утверждает, что в семье есть проблемы. Он подчеркнул, что мать детей, Кристина, не дает ему возможности с ними видеться и даже общаться.

Мать с детьми достаточно агрессивна, оказывает психическое воздействие, в том числе и физическое. Я не могу утверждать, что именно в тот момент происходило на съемках, что это был за сигнал, но уверяю, что имеются проблемы в семье, кем угодно поклясться могу, — сказал он.

Тунян добавил, что имеет на руках документы уполномоченного по правам ребенка, в которых указано о поведении женщины. Собеседник подчеркнул, что у нее 21 штраф за неисполнение решения суда.

Местные органы бездействуют и не мог я достучаться до кого-то, чтобы на Кристину хоть как-то воздействовали. Она имеет 21 штраф за неисполнение решения суда, — добавил он.

Ранее в Сети распространились кадры из шоу «Мужское/Женское», на которых восьмилетняя девочка показала на камеру международный жест жертв домашнего насилия, используемый для того, чтобы позвать на помощь. Сюжет был посвящен семье, в которой постоянно происходят конфликты и через суд решается вопрос об опеке над младшим ребенком.

В сюжете шла речь о разведенной паре, которая борется за четырехлетнего сына. Во время съемок старшая дочка подняла руку за спиной сестры, прижала большой палец к ладони и согнула ее несколько раз.