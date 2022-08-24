Отец погибшей экс-звезды «Дома-2» усомнился в смерти дочери

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Анастасия Кочервей

Отец звезды «Дома-2» Анастасии Кочервей, тело которой нашли в акватории Финского залива, заявил, что они с женой не уверены, что погибшая — их дочь, передает Telegram-канал РЕН ТВ. При этом он отметил, что девушка не выходила с ними на связь с 8 августа.

По словам мужчины, скорее всего, будет назначена генетическая экспертиза, — сообщает Telegram-канал.

Тело Кочервей нашли 24 августа в одной из рек Санкт-Петербурга. Она пропала несколько дней назад. Ее подруга сообщила, что у покойной были проблемы с наркотиками и алкоголем. Сообщается, что на опознание тела вызвали ее мать из Краснодара.

Шоумен Стас Барецкий предположил, что экс-участницу «Дома-2» Анастасию Кочервей могли убить ее же подруги на почве зависти. Также, по его мнению, трагедия могла произойти из-за «любовных интрижек». Барецкий добавил, что лично был знаком с погибшей.