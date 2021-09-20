Отец пермского стрелка прокомментировал произошедшее

Отец 18-летнего Тимура Бекмансурова, расстрелявшего людей в Пермском госуниверситете, дал комментарий. По словам мужчины, он в шоке, о случившемся узнал от бабушки Тимура. С отцом общались журналисты RT.

Я ничего не могу вам сказать, я нахожусь в другом городе, я даже не знаю, что там правда. <...> Я сам в шоке до сих пор, прийти не могу в себя. Что же он такое вообще сделал... — ответил мужчина.

С матерью Тимура он в разводе, о сыне сказал, что тот часто сидел дома, не хотел гулять, когда-то раньше ходил на плавание.

Ранее в Интернете были опубликованы кадры момента нападения на Пермский университет. На них видно, что, когда предполагаемый пермский стрелок Тимур Бекмансуров начал стрельбу, в холле здания находилось много студентов. В результате были убиты шесть человек, ещё 24 получили ранения.

Член Общественной палаты России Екатерина Мизулина заявила, что после трагедии в Казани не было предпринято никаких попыток исправить ситуацию. По мнению Мизулиной, проблема шутинга в школах и вузах стала крайне социальной и сама по себе не «рассосётся». Для того чтобы ситуация начала меняться, необходимо системно работать с подростками и молодёжью.