«Отдых на 5+»: названы главные преимущества поездок на Занзибар Блогер Ансталь: Занзибар привлекает туристов природой и богатым животным миром

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Остров Занзибар привлекает туристов красивой природой, богатым животным миром и различными интересными экскурсиями, в ходе которых можно познакомиться с местным племенем масаи или поплавать с дельфинами и черепахами, рассказала NEWS.ru тревел-блогер Наталья Ансталь. По ее словам, из-за большого количества сафари-парков Танзанию можно рассматривать как мультфильм «Король Лев».

Туристы, которые едут на Занзибар, могут совместить отдых с путешествием на сафари. Можно добраться до самой Танзании на самолете либо на пароме. Дорога займет много времени, но оно того стоит. Там очень много сафари-парков, где можно увидеть самых популярных животных — жирафов, слонов, львов. На Занзибаре можно поехать на различные экскурсии: поплавать с дельфинами, есть озеро с большими черепахами, с которыми также можно поплавать. Можно сделать потрясающие фотографии в окружении сотен черепах, дайвинг, посещение рыбацких деревень, — сказала Ансталь.

Более того, на Занзибаре есть замечательные вечерние прогулки на шхунах. Колорит добавляет местное племя масаи, его члены устраивают шоу для туристов.

Местные играют на барабанах, поют песни. Они выступают почти во всех отелях, показывают свои шоу по вечерам, подходят на пляжах и помогают туристам. Они очень дружелюбные и безопасные. Занзибар будет набирать популярность все больше и больше. Отдых на 5+, — подытожила Ансталь.

Ранее тревел-блогер рассказала, что Занзибар предлагает туристам прекрасные условия для пляжного отдыха, но чтобы поездка получилась запоминающейся, необходимо ознакомиться с важными тонкостями. Ансталь посоветовала туристам скачать карту приливов и отливов и исходя из этого выбирать время для похода на пляж.