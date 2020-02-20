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Прибавка к пенсии в 1 рубль и 10 копеек жительнице Челябинска связана с индивидуальными расчётами и зависимостью от размера получаемой пенсии.

С 1 января 2020 года страховые пенсии неработающих пенсионеров проиндексированы на 6,6%, что выше показателя прогнозной инфляции по итогам 2019 года — 3%. При этом у каждого пенсионера прибавка индивидуальна и зависит от размера получаемой пенсии, — сообщает сайт отделения Пенсионного фонда России в Челябинской области.

По словам чиновников, сумма прибавки зависит от стажа, суммы уплаченных страховых взносов и количества пенсионных коэффициентов. Чем выше эти пенсионные права, которые приобретены в течение жизни, тем больше сумма страховой пенсии и сумма после индексации.

NEWS.ru сообщал, что пенсионерка Елена Карпеня, проработавшая 33 года в школе, отправила в Кремль надбавку к пенсии в размере 1 рубля 10 копеек. Женщина написала благодарственное письмо Путину и вложила в него надбавку. За почтовый перевод она заплатила 80 рублей.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что случай с пенсионеркой нужно разбирать отдельно. Необходимо уточнить, какую пенсию получает бывшая учительница и за что была надбавка.