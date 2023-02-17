Стало известно об изменении состояния отца Филиппа Киркорова Отца Филиппа Киркорова перевели из реанимации

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Бедрос Киркоров

Представитель Филиппа Киркорова Екатерина Успенская сообщила NEWS.ru, что состояние 90-летнего отца исполнителя Бедроса Киркорова улучшилось, настроение у него отличное. Кроме того, Telegram-канал «112» сообщает, что Киркорова перевели из реанимации, давление стабилизировалось, а отдышка уменьшилась.

Знаю, что состояние хорошее. Настроение отличное. Он проходил лечение, процедуры были. В каком именно отделении — не скажу, — сказала Успенская.

При этом, сообщает «112», что состояние Киркорова оценивает как средней тяжести, ему сделали пункцию плевральной полости.

Ранее Бедрос опровергинформацию о попадании в реанимацию, но подтвердил свою госпитализацию. По его словам, у него скопилась жидкость в легких, но сам случай «не такой уж тяжелый». Артист подчеркнул, что вызвал медиков из-за боли в боку.

Ранее сообщалось, что Киркорова-старшего госпитализировали из-за одышки и отеков на фоне назначенного лечения после операции — артисту установили кардиостимулятор для лечения ишемической болезни сердца и стенокардии.