Mash: отца Киркорова госпитализировали Отца Киркорова Бедроса госпитализировали в среднетяжелом состоянии

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Бедрос Киркоров

Отца российского поп-короля Филиппа Киркорова Бедроса госпитализировали в среднетяжелом состоянии. Как сообщает Telegram-канал Mash, у 90-летнего артиста имеются нарушения работы сердца, одышка и отеки на фоне ранее перенесенной операции.

Доктора диагностировали ишемическую болезнь сердца и стенокардию напряжения. Два месяца назад Киркорову установили кардиостимулятор. Сейчас у него — ухудшение в виде одышки и отеков на фоне назначенного лечения после операции, — говорится в сообщении.

По сообщению Mash, помимо нарушений работы сердца у Киркорова-старшего имеются и другие заболевания. В частности, результаты компьютерной томографии показали левостороннюю пневмонию на фоне ишемической болезни.

В 2021 году Бедрос Киркоров перенес коронавирус.

В начале декабря 2022 года Telegram-канал Mash сообщил, что отец Киркорова попал в реанимацию одной из московских больниц. По информации канала, тогда врачи взяли у него тест на коронавирус, который показал отрицательный результат. Помощница Киркорова заявила, что Бедрос простудился и находится в стационаре. Она добавила, что разговаривала с ним по телефону и слышала его бодрый голос.