От COVID-19 в Москве умерли 24 человека

https://static.news.ru/photo/987595f8-035a-11eb-a259-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

30 сентября от коронавируса в Москве скончались ещё 24 человека, общее число жертв инфекции достигло 5254 человек, сообщает оперативный штаб.

В сообщении оперштаба говорится, что за предыдущие сутки от коронавируса в столице умерли 27 человек. За сутки в Москве было выявлено 2308 новых случаев заражения, с начала пандемии COVID-19 в столице коронавирусом заразился 292 601 пациент.

Как сообщал NEWS.ru, за эти же сутки из московских больниц было выписано 1349 человек, проходивших лечение от COVID-19. Всего в стационарах вирусом переболели 248 650 москвичей.

Ранее 30 сентября Роспотребназдор допустил введение властями новых ограничений из-за всплеска заражений коронавирусом в России. Ведомство отмечало, что речь может идти даже о введении жёстких ограничений.

Между тем пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя возможное введение жёстких ограничений, заметил, что готовность медицины к борьбе с коронавирусом важнее запретов.