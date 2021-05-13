Осуждённый за госизмену экс-сотрудник ФСБ выйдет на свободу по УДО

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Бывший сотрудник ФСБ Дмитрий Докучаев, осуждённый по делу о госизмене, досрочно выйдет на свободу. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Лефортовского суда Москвы.

Там пояснили , что суд удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении бывшего силовика. На свободу он выйдет после вступления решения в силу.

Докучаев проходил по делу осужденного за госизмену бывшего руководителя Центра информационной безопасности (ЦИБ) ФСБ Сергея Михайлова. Судебное разбирательство в отношении него проводилось в особом порядке, поскольку он признал свою вину. В 2019 году Московский окружной военный суд признал Докучаева виновным и приговорил к шести годам лишения свободы.

Михайлов, в также ещё один фигурант дела — сотрудник «Лаборатории Касперского» Руслан Стоянов, были осуждены на 22 года и 14 лет колонии соответственно.

Ранее сообщалось, что суд в очередной раз продлил срок ареста обвиняемому в госизмене советнику главы Роскосмоса Ивану Сафронову. Он останется под стражей до 7 июля. По словам адвокатов, обвинения в адрес их подзащитного до сих пор не конкретизированы, активные следственные действия с ним не проводятся.