Осуждённая за фото сотрудника ФСБ на свадьбе женщина пожаловалась на пытки

https://static.news.ru/photo/a00589b4-826b-11eb-8178-96000091f725_660.jpg Фото: Антонина Зимина/facebook.com

Жительница Калининграда Антонина Зимина, которую обвинили в государственной измене из-за фотографий сотрудника ФСБ на собственной свадьбе, подвергается регулярным избиениям и пыткам в СИЗО, сообщил её отец Константин.

После очередного суда <...> Антонине стало плохо, ей вызвали скорую, у неё было кровотечение. Когда её уже вернули в СИЗО, то охрана заставила её раздеться догола и приседать. Антонина тихонько пожаловалась сотрудницам СИЗО, что у неё кровотечение, в ответ на это она услышала: «Будешь приседать столько, сколько захотим». После приседаний ей дали команду: «Залила, сука, всё кровью, давай на колени и вытирай своими шмотками». И всё это в присутствии сотрудников-мужчин, — рассказал он журналистам Znak.com.

Он добавил, что 13 января женщину ударили электрошокером за просьбу сделать потише «невыносимые звуки, хрипы», которые включают на аудиосистеме. Пытку лишением сна к ней применяют регулярно. Для этого за одну ночь в её камере могут провести три обыска.

5 марта охрана вывела Антонину из камеры, ударила дважды головой об стену, а потом дубинками дала по коленям. Причём, когда она обращалась в медчасть СИЗО, врач говорила, что Антонине «всё кажется», предлагала вызвать психиатра, — добавил он.

При этом, когда в СИЗО приходили представители Общественной наблюдательной комиссии, женщина не рассказывала о пытках, так как боялась, что её станут бить сильнее. Председатель регионального ОНК Светлана Кондратьева заявила, что отец «преувеличивает обстановку», а сотрудникам ФСИН «незачем избивать» женщину.

Он (Константин Зимин. — NEWS.ru) нам звонил, что она вся в синяках, у неё синяков не было, сама Антонина сказала, что у неё всё хорошо. На самом деле её никто не избивает. Она в полном порядке, — сказала она.

Пресс-служба ФСИН пока не прокомментировала эту информацию.

Калининградский областной суд 24 декабря признал виновными в госизмене Антонину Зимину и её супруга Константина Антонца, им назначили 13 и 12 лет колонии соответственно. Причиной для ареста супругов стали опубликованные фото и видео со свадьбы, на которых пьяный сотрудник ФСБ — один из гостей — рассказывал о работе. Теперь их обвиняют в разглашении секретных данных спецслужбам Латвии. Речь идёт о раскрытии личности действующего оперативника калининградского управления ФСБ.

Сотрудник ФСБ — однокурсник Зиминой, с которым она вместе училась в Калининграде. Свадьбу с Антонцом они сыграли в апреле 2015 года, и капитан-контрразведчик там не только выпивал и рассказывал о работе, но также раздавал визитки и фотографировался с гостями. Среди приглашённых на свадьбу были родственники и знакомые молодожёнов из Литвы.

ФСБ возбудила уголовное дело, когда некоторые фото и видео со свадьбы попали в сюжет одного из литовских телеканалов, писал NEWS.ru.