В Калининграде мужа и жену приговорили к 12 и 13 годам колонии за госизмену

https://static.news.ru/photo/fdea28aa-45cb-11eb-a18c-fa163e074e61_660.jpg Антонина Зимина Фото: Антонина Зимина/facebook.com

Калининградский областной суд признал виновными Антонину Зимину и её супруга Константина Антонца, ей назначили 13 лет колонии, ему — 12 лет. Москвичей обвинили в государственной измене в пользу спецслужб Латвии.

Признали виновными и назначили Антонине 13 лет колонии общего режима, а Константин приговорён к 12 годам колонии строгого режима, — сообщил ТАСС отец подсудимой Константин Зимин.

Приговор в силу ещё не вступил и может быть обжалован. Супруги свою вину не признают.

В ходе прений обвинитель просил для Зиминой наказание в виде 14 лет колонии общего режима, а для Антонца — 13 лет строгого режима.

Как писал NEWS.ru, отец девушки утверждает, что причиной для ареста супругов стали опубликованные фото и видео со свадьбы, на которых сотрудник спецслужбы — один из гостей — якобы рассказывал о работе. Теперь их обвиняют в разглашении секретных данных спецслужбам Латвии. Речь идёт о раскрытии личности действующего оперативника калининградского управления ФСБ.

По словам Константина Зимина, сотрудник ФСБ — однокурсник Антонины, с которым она вместе училась в Калининграде. Свадьбу с Антонцом они сыграли в апреле 2015 года, и капитан-контрразведчик там не только выпивал и рассказывал о работе, но также раздавал визитки и фотографировался с гостями. Среди приглашённых на свадьбу были родственники и знакомые молодожёнов из Литвы.

ФСБ возбудила уголовное дело, когда некоторые фото и видео со свадьбы попали в сюжет одного из литовских телеканалов, утверждает Зимин.

До задержания Антонина Зимина работала экспертом Фонда поддержки публичной дипломатии, её муж — в юридической фирме в Москве. С лета 2018 года супруги находятся в СИЗО.