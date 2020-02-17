https://static.news.ru/photo/24930046-51a6-11ea-810b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В межрегиональной туберкулезной больнице ФСИН в Ростове-на-Дону скончался Дмитрий Бакшеев, осуждённый за убийство женщины и надругательство над её телом.

Ранее у Бакшеева было обнаружено инфекционное заболевание, представляющее угрозу для окружающих.

В ходе этапирования он попал в межрегиональную туберкулезную больницу ФСИН в Ростове-на-Дону, где скончался, — цитирует ТАСС адвоката Бакшеева Юлию Федотову.

Она добавила, что причины смерти неизвестны и что защита будет добиваться проведения судебно-медицинской экспертизы с целью их установления.

Осенью 2017 года в Краснодаре по подозрению в убийстве женщины задержали и арестовали супругов Бакшеевых, проживавших в общежитии военного училища, на территории которого обнаружили расчлененное тело женщины. 8 сентября 2017 года Бакшеевы и женщина, с которой они познакомились в тот же день, находились на заброшенной территории в районе улиц Гастелло и Дзержинского в Краснодаре.

Доказано, что в процессе употребления спиртного женщины поссорились и Наталья Бакшеева потребовала от мужа убить новую знакомую. Суд приговорил Наталью Бакшееву к 10 годам лишения свободы за подстрекательство к убийству, Дмитрий получил 12 лет и два месяца колонии.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Дмитрий и Наталья Бакшеевы, по неофициальным и неподтверждённым данным, убили и съели 30 человек. Доказано было только одно убийство.