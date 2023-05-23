Осужденный за госизмену Сафронов обжаловал приговор «Коммерсант»: осужденный на 22 года за госизмену Сафронов обжаловал приговор

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Журналист и бывший советник главы Роскосмоса Иван Сафронов, приговоренный к 22 годам тюремного заключения по обвинению в государственной измене, обжаловал свой приговор в Верховном суде России, пишет «Коммерсант». Его адвокаты подали кассационную жалобу после посещения своего клиента в колонии в Красноярском крае.

Адвокаты также выразили недовольство действиями администрации исправительной колонии, которая не позволила им провести конфиденциальную беседу с осужденным. Они отметили, что недавно сбылась мечта Сафронова о встрече с родными, которых он видел только мельком на судебных заседаниях с момента своего ареста.

Иван ознакомился с текстом жалобы во время нашего визита к нему 17–18 мая, полностью согласовал его и поддержал аргументы, — пояснил один из адвокатов Ивана Сафронова Дмитрий Катчев, отметив, что жалоба содержит просьбу об отмене приговора.

По оценкам адвоката и его коллеги, рассмотрение жалобы может начаться ближе к осени. Согласно установившейся практике, если осужденный выражает желание присутствовать лично на заседании кассационного суда, подавая соответствующее заявление, суд обычно идет навстречу. Однако, как правило, заключенный присутствует на заседании виртуально через видеоконференцию из своей колонии или другого близлежащего учреждения ФСИН, где имеется соответствующее оборудование.

4 сентября 2022 года Мосгорсуд огласил приговор Сафронову на закрытом заседании. Журналиста приговорили к 22 годам лишения свободы и назначили штраф в размере 500 тысяч рублей. После задержания сотрудниками ФСБ в июле 2020 года Сафронов более двух лет находился в московском СИЗО «Лефортово». Его подозревали в передаче гражданину Чехии Мартину Ларишу и политологу Демури Воронину файлов, содержащих секретную информацию.

7 декабря Первый апелляционный суд общей юрисдикции в Москве признал законным приговор, вынесенный Сафронову, тогда как сам журналист назвал приговор абсурдным. Впоследствии адвокат осужденного сообщил, что его подзащитный не планирует обращаться к президенту РФ Владимиру Путину с прошением о помиловании до кассационного рассмотрения жалобы на приговор.