Осужденного на четверть века Кара-Мурзу оштрафовали на 50 тысяч рублей Кара-Мурзу оштрафовали на 50 тысяч рублей за нарушение закона об иноагентах

Фото: t.me/moscowcourts

Публициста Владимира Кара-Мурзу (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), осужденного на 25 лет лишения свободы за госизмену, оштрафовали на 50 тысяч рублей из-за непредоставления сведений о деятельности иностранного агента. Штраф назначил Замоскворецкий суд Москвы, передает ТАСС.

Суд признал виновным Кара-Мурзу по ч. 2 ст. 19.34 КоАП РФ (непредоставление иностранным агентом в уполномоченный орган сведений, предоставление которых предусмотрено законодательством РФ об иностранных агентах) и назначил наказание в виде штрафа в размере 50 тысяч рублей, — сообщили в суде.

28 сентября Кара-Мурзу второй раз подряд поместили в ШИЗО, сообщала его супруга Евгения. Журналист отбывает 25-летний срок в исправительной колонии № 6 в Омске, куда был этапирован 21 сентября. Адвокат публициста Вадим Прохоров сообщал, что в первый раз Кара-Мурзу поместили в ШИЗО еще во время пребывания в СИЗО № 1 в Омске, после чего он досиживал назначенный срок в колонии.

Адвокат подчеркивал, что у Кара-Мурзы диагностирована полинейропатия. По его словам, болезнь обострилась, когда журналист пребывал в изоляторе в Москве. Перед тем как его доставили в колонию, Кара-Мурза также успел побывать в следственных изоляторах в Самаре, Омске, Пензе и Челябинске.

Кара-Мурзу приговорили к 25 годам колонии по обвинению в госизмене, распространении фейков о ВС России и участии в нежелательной организации. Журналист не признал свою вину ни по одному из пунктов.