Кара-Мурзу второй раз подряд поместили в ШИЗО Жена Кара-Мурзы сообщила о его повторном помещении в ШИЗО на 15 суток

Фото: пресс-служба Мосгорсуда/АГН «Москва»

Владимир Кара-Мурза

Журналиста Владимира Кара-Мурзу (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) второй раз подряд поместили в штрафной изолятор, сообщила его супруга Евгения на своей странице в Facebook (деятельность соцсети в РФ запрещена). Публицист отбывает 25-летний срок за госизмену в исправительной колонии № 6 в Омске, куда был этапирован на прошлой неделе.

Володя не успел выйти из ШИЗО — и ему накинули еще 15 суток. Профессиональные садисты, — написала Евгения Кара-Мурза.

Ранее адвокат журналиста Вадим Прохоров рассказал, что в первый раз Кара-Мурзу поместили в ШИЗО еще во время пребывания в СИЗО № 1 в Омске за «некий проступок», после чего он досиживал назначенный срок в колонии. Адвокат напомнил, что у его подзащитного диагностирована полинейропатия, отметив, что болезнь обострилась еще во время пребывания в изоляторе в Москве. Прохоров указал, что Кара-Мурза оказался в колонии 21 сентября, а перед этим с начала месяца помимо Москвы успел побывать в следственных изоляторах в Самаре, Омске, Пензе и Челябинске.

В апреле Кара-Мурзу приговорили к 25 годам по обвинениям в госизмене, распространении фейков про армию и участии в деятельности нежелательной организации. Перед этим журналист провел год в СИЗО. Он не признал свою вину ни по одному из пунктов обвинения. 31 июля апелляционный суд отклонил жалобу Кара-Мурзы на приговор и оставил его без изменений.