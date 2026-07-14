Финансист ответил, кто может получить ежегодную семейную выплату

На получение ежегодной семейной выплаты могут претендовать работающие родители, рассказал «ФедералПресс» кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин. Также в семье должны быть двое и более детей.

Считаю ценным тот факт, что ежегодная семейная выплата направлена на обеспечение социальной поддержки наиболее нуждающихся в ней семей: это обеспечивается за счет предоставления помощи именно тем семьям, в которых среднедушевой доход до 1,5 прожиточных минимумов на душу населения, — добавил Балынин.

Финансист подчеркнул, что размер выплаты зависит от дохода родителя и рассчитывается с учетом региональной специфики. По его словам, подать заявление на получение средств можно с 1 июня по 1 октября включительно.

Ранее лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов заявил, что семьям необходимо выплачивать по 5 тыс. и 10 тыс. рублей за пять и 10 лет в браке соответственно. Он напомнил, что в ряде российских регионов уже установлены выплаты за долгий брак.