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14 июля 2026 в 16:40

Финансист ответил, кто может получить ежегодную семейную выплату

Финансист Балынин: ежегодную семейную выплату могут получить работающие родители

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
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На получение ежегодной семейной выплаты могут претендовать работающие родители, рассказал «ФедералПресс» кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин. Также в семье должны быть двое и более детей.

Считаю ценным тот факт, что ежегодная семейная выплата направлена на обеспечение социальной поддержки наиболее нуждающихся в ней семей: это обеспечивается за счет предоставления помощи именно тем семьям, в которых среднедушевой доход до 1,5 прожиточных минимумов на душу населения, — добавил Балынин.

Финансист подчеркнул, что размер выплаты зависит от дохода родителя и рассчитывается с учетом региональной специфики. По его словам, подать заявление на получение средств можно с 1 июня по 1 октября включительно.

Ранее лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов заявил, что семьям необходимо выплачивать по 5 тыс. и 10 тыс. рублей за пять и 10 лет в браке соответственно. Он напомнил, что в ряде российских регионов уже установлены выплаты за долгий брак.

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