Суд отклонил жалобу на приговор иноагенту Кара-Мурзе

Фото: АГН «Москва»

Оглашение приговора по делу политика Владимира Кара-Мурзы

Первый апелляционный суд отклонил жалобу на приговор журналисту Владимиру Кара-Мурзе (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), осужденному на 25 лет лишения свободы по делам о госизмене и распространении фейков о ВС России, передает РИА Новости. Свою вину публицист ни по одному из пунктов обвинения не признал.

Судебная коллегия оставила приговор Мосгорсуда без изменения, апелляционную жалобу защиты — без удовлетворения, — рассказали агентству в суде.

Помимо отбытия срока в колонии, журналист должен выплатить штраф в размере 400 тысяч рублей. Кроме того, после освобождении в отношении него будет действовать ограничение свободы на срок полтора года, а также запрет заниматься журналисткой деятельностью в течение семи лет.

Ранее главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» Маргарита Симоньян предложила обменять Кара-Мурзу, осужденного в России за шпионаж американца Пола Уилана и подозреваемого в шпионаже журналиста WSJ Эвана Гершковича на основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, которому в США грозит до 175 лет тюрьмы. По ее мнению, таким образом будет спасена «одна полезная жизнь ценой трех вредных».