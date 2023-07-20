«Остров Афродиты»: тревел-блогер рассказала, чем туристов привлекает Кипр Тревел-блогер Ансталь рассказала, что Кипр привлекает туристов местной кухней, морем и красивыми пляжами

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Старая гавань Кирении (Гирне) на северном побережье Кипра

Кипр привлекает огромное количество российских туристов местной кухней, морем и красивыми пляжами, рассказала NEWS.ru тревел-блогер Наталия Ансталь. По ее словам, на острове есть множество развлекательных программ для детей и мест для активного отдыха.

Туристы любят Кипр за прекрасное море, его можно сравнить с Лазурным Берегом во Франции. Вода в море остается теплой даже осенью, также там есть красивые белоснежные пляжи, сравнимые с кубинскими, — рассказала Ансталь.

Блогер добавила, что остров «не спит» всю ночь, поэтому отдых подойдет любителям активного и веселого времяпрепровождения. Также на Кипре есть множество развлекательных программ для детей, так что курорт популярен и среди тех, кто отдыхает всей семьей.

Остров Афродиты славится своим радушием, я всегда отмечала хорошее отношение местных жителей не только на курортах, но и в самой стране. Местная кухня – еще одно преимущество Кипра. На острове без опаски можно отведать различные морепродукты, в кафе есть большой и разнообразный выбор блюд для всей семьи, и, главное, они недорогие, — сказала Ансталь.

Кроме того, блогер отметила, что при наличии открытой визы можно посетить остров по горящим турам. Стоимость такой поездки составит около 40 тыс. рублей на человека.

Ранее тревел-блогер Дмитрий Кучкин назвал лучшие страны для любителей экстремального отдыха. По его словам, в Шри-Ланке, ОАЭ, Китае, Мексике и Индонезии есть множество мест для активного времяпрепровождения. Путешественник также добавил, что до этих стран относительно несложно добраться.