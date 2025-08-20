Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Остро-сладкие кабачки «Тещин язык» — сохраняем лето в банке

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Остро-сладкая закуска «Тещин язык» из кабачков — это настоящий взрыв вкусов, который украсит любой зимний стол. Нежные кабачки в насыщенном томатно-чесночном соусе с пикантной ноткой станут идеальным дополнением к мясным блюдам или самостоятельной закуской.

Нарежьте 2 кг кабачков длинными полосками. Прокрутите через мясорубку 1 кг помидоров, 4 болгарских перца, 2 головки чеснока и 1 горький перец. Смешайте овощную массу с 200 мл масла, 200 г сахара и 2 ст. л. соли. Доведите до кипения, добавьте кабачки и тушите 40 минут. В конце влейте 2 ч. л. уксуса и разложите по стерильным банкам.

Эта закуска сохраняет приятную текстуру кабачков и насыщенный вкус всю зиму. Попробуйте — и «Тёщин язык» станет вашей любимой заготовкой!

Ранее также сообщалось об оливковой намазке. Эта простая в приготовлении закуска идеально подходит к хлебу или крекерам.

