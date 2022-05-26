В Госдуме оценили создание TikTok-дома пионеров Депутат Останина: формат общения участники нового пионерского движения выберут сами, хоть это будет и TikTok-дом

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Формат общения друг с другом участники нового пионерского движения выберут сами, хоть это будет и TikTok-дом, считает председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина. Так в пресс-центре НСН она ответила на вопрос о возможном использовании этой социальной сети.

Я думаю, сама молодёжь захочет это сделать, в этой части никаких препятствий для такого творчества строить не надо. Уверена, что на первом съезде сами ребята определят, в каком формате им дальше выстраивать свое общение, — сказала Останина.

Законопроект о создании общероссийского движения детей и молодежи «Большая перемена» был внесён в Госдуму 19 мая. Останина, как один из его авторов, отмечала, что новое движение сможет унаследовать лучшие черты пионерской организации. «Это будет широкая, демократичная организация, независимая от толщины кошелька родителей, достаточно будет пионерского галстука», — заявила она.

Депутат ЛДПР Дмитрий Пьяных предположил, что идея создать в России юношескую организацию — аналог пионеров советских времён — обречена на провал. По его словам, приверженцы коммунистической партии будоражат людей воспоминаниями и играют на чувстве ностальгии.