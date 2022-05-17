«Живут прошлым»: в ЛДПР оценили идею возродить аналог пионерского движения Член ЛДПР Пьяных оценил желание КПРФ возродить детско-юношеское движение

Фото Алексей Майшев/РИА Новости

Идея КПРФ создать в России юношескую организацию, аналог пионеров советских времён, обречена на провал, заявил в разговоре с NEWS.ru депутат ЛДПР Дмитрий Пьяных. По его словам, приверженцы коммунистической партии будоражат людей воспоминаниями и играют на чувствах ностальгии.

Это в стиле коммунистов, они живут прошлым и воспоминаниями будоражат людей рассказами, что скоро всё вернётся и станет как раньше, то есть банально играют на чувстве ностальгии, и заявление это — абсолютно такого же характера. ​Я не думаю, что этот вопрос стоит всерьёз обсуждать, — заявил парламентарий.

Ранее лидер КПРФ Геннадий Зюганов сообщил, что к 100-летию пионерии можно ожидать указа президента России о возрождении детско-юношеского движения. По его словам, это движение будет работать во всех учебных заведениях. Он уточнил, что речь не обязательно идёт о возрождении движения пионеров, новое движение может носить название вроде «жуковцев» или «гагаринцев», но в его рамках будут учить «любить Родину» и хорошо трудиться. День пионерской организации в СССР отмечался 19 мая.