Осталась манная каша? Не выливай! 5 минут — и на столе топовый пудинг. Гости не поверят, что это вчерашний завтрак

Сварили слишком много манки? Не беда. Разогрейте ее в кастрюле, добавьте какао, сахар, щепотку соли, ваниль. Перемешайте, разлейте по креманкам, сверху ягоды и орехи. Гости не догадаются, что 5 минут назад это была вчерашняя каша.

Что понадобится

500 мл молока, 4 ст. л. манной крупы, 2 ст. л. сахара, 1 ч. л. ванильного сахара, 1 ст. л. какао-порошка, щепотка соли, 30 г орехов (грецких или фундука), 100 г ягод (клубника, малина, смородина).

Как я готовлю

Смешиваю молоко, сахар, ванильный сахар, какао и соль. Довожу до кипения, помешивая, и убавляю огонь до минимума.

Всыпаю манку, непрерывно размешивая. Варю еще 5 минут, пока масса не загустеет. Снимаю с огня, накрываю крышкой, оставляю на 10 минут. Разливаю по порциям и убираю в холодильник минимум на 1 час.

Перед подачей посыпаю рублеными орехами, украшаю свежими ягодами.

Если используете вчерашнюю кашу, просто разогрейте, добавьте какао, сахар, ваниль, соль, тщательно перемешайте, разлейте по креманкам и остудите.

